وفاة جندي أمريكى متأثرا بجروح أصيب بها فى هجوم بافغانستان

واشنطن (أ ف ب)

توفي جندي امريكي متأثرا بجروح أصيب بها في انفجار قنبلة في افغانستان الأسبوع الماضي، حسب ما أعلن البنتاغون الاثنين.

وتوفي السيرجنت جايسون ميتشيل مكلاري البالغ 24 عاما الأحد اثناء تلقيه علاجا في مستشفى أمريكي عسكري في ألمانيا، حسب ما أعلن البنتاجون في بيان.

ويرفع مقتل مكلاري عدد الاميركيين الذين قتلوا في افغانستان هذا العام الى 13.

وأدى انفجار عبوة يدوية الصنع قرب غزنة في وسط أفغانستان في 27 نوفمبر الماضى إلى مقتل 3 جنود أميركيين.

وأصيب جنديان آخران ومتعاقد امريكي في الهجوم الذي تبنته حركة طالبان وعُد أكثر الهجمات دموية ضد القوات الأمريكية هذا العام.