وزير دفاع أوغندا مشيدا بمعرض "إيديكس": تجمع لكل تكنولوجيا الدفاع حول العالم

كتبت: إنجى مجدى

أعرب دكتور برايت روا ميراما، وزير الدولة لشئون الدفاع فى أوغندا، عن إعجابه الشديد بتنظيم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2018).

وقال ميراما، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، خلال مشاركة الوفد الأوغندى فى المعرض، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح الاثنين: "اعتقد أنه أمر عظيم للغاية أن تقوم مصر باستضافة تجمع لكل تكنولوجيا الدفاع والأمن حول العالم فى مركز واحد".



جانب من المعرض

وأعرب الوزير الأوغندى عن سعادته لمشاركة حكومته فى هذا الحدث الضخم، مضيفًا أن الأمر بالنسبة لأفريقيا ووزراء دفاع الدول والحكومات الأفريقية مفيد للغاية، كما أعرب عن إعجابه بما تتمتع به مصر من قدرات دفاع متطورة للغاية.



المعرض

وأثنى ميراما على العلاقات بين مصر وجارتها الأفريقية، موضحًا إن البلدين تجمعهما علاقات ممتازة، متابعًا: "وقعنا مذكرات تفاهم عديدة، كنت حاضرا مع الرئيس يورى موسيفنى خلال زيارته الأخيرة لمصر ووقعنا إطار تعاون والعديد من الأتفاقات فى الطاقة والدفاع والثقافة والمياه، فمصر وأوغندا مرتبطين عبر نهر النيل".



المعرض

وتشارك فى المعرض المقام فى مركز المعارض الدولية التجمع الخامس، 373 شركة مصرية وعربية وأجنبية و57 وفد رسمى من 41 دولة حول العالم.