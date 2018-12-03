وزير المالية الفرنسى يدعوا لخفض الضرائب بشكل سريع

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الاثنين إنه يجب تسريع التخفيضات الضريبية، وبالتالي تسريع وتيرة خفض الإنفاق العام، لتحقيق رفاهية أكبر لجميع المواطنين.

وتحدث لو مير في الوقت الذي نظم فيه سائقو سيارات الإسعاف احتجاجا مفاجئا ضد إصلاحات الضمان الاجتماعي التي يقولون إنها ستعرض بعض شركات الإسعاف للخطر.

وجاءت تصريحاته أيضا في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إيجاد سُبل لنزع فتيل أزمة مظاهرات تعم البلاد احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وأدت لأعمال شغب على نطاق واسع في باريس مطلع الأسبوع.

وفاجأ ما يعرف باسم انتفاضة (السترات الصفراء) ماكرون عندما تفجرت الأحداث يوم 17 نوفمبر الماضي وهي تمثل تحديا هائلا أمام الرئيس البالغ من العمر 40 عاما بينما يحاول إنقاذ شعبيته التي هوت بسبب إصلاحات اقتصادية ينظر إليها على أنها منحازة للأغنياء.