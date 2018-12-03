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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:57 م
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وزير المالية: إصدار سندات دولية فى الربع الأول من 2019

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:25 م
وزير المالية: إصدار سندات دولية فى الربع الأول من 2019 الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب: هانى الحوتى - تصوير: كريم عبد العزيز
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أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تسلم مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى قبل نهاية الشهر الجارى، وتوقع إصدار سيادى جديد للسندات خلال الربع الأول من العام المقبل، مضيفا أن الإصدار ليس بالضرورة أن يكون دولار أو يورو أو عملات أخرى إذا أمكن.
 
وأضاف معيط، خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس، أن الوزارة تجرى جولة ترويجية لسندات فى شرق آسيا، وذلك فى إطار خطة لتنويع الأسواق والعملة والتوقيت، مضيفا أن الوزارة أصدرت العام الماضى فى فبراير وإبريل بالدولار واليورو على التوالى، وممكن نصدر بأكثر من عملة.
 
وبشأن أزمة متأخرات المساندة التصديرية، قال معيط، إن المشكلة تراكمت منذ ثورة يناير، إلا أنه خلال الأسابيع الماضية قمت بتحويل 1.2 مليار جنيه من الخزانة العامة لصندوق تنمية الصادرات، مضيفا أنه تحدث مع وزارة الصناعة والتجارة لإعادة النظر فى منظومة دعم الصادرات بالتشاور مع أصحاب الشأن.
 
وحول برنامج الطروحات الحكومية، أكد معيط، جاهزية طرح الشركات الحكومية بالبورصة بشرط توافقها مع محددات قرار رئيس مجلس الوزراء، مضيفا: "جاهزين للطرح ودوس على النظام من دلوقتى، ولكن بمجرد التوافق مع محددات القرار".
 
وبشأن وضع الدين العام، قال وزير المالية، إن الدولة تستهدف وضع الدين عند الحدود الآمنة، وهناك إجراءات لتحقيق ذلك منها تحديد أسعار الفائدة، ومستهدفات الاقتراض، وتمديد الدين لمدد أطول بفائدة أقل، بالإضافة إلى زيادة معدل النمو.

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