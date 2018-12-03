هشام عرفات يقيل رئيس هيئة النقل النهرى بسبب مشروع التاكسى النهرى

أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل قرارا بإقالة الدكتور عبد العظيم محمد رئيس هيئة النقل النهرى وانهاء انتدابه لوزارة النقل وإعادته لوزارة الرى.
وقالت مصادر مطلعة لليوم السابع، إن قرار استبعاد عبد العظيم محمد جاء بسبب إخفاقه فى تحقيق إنجاز بالملفات العالقة بالهيئة، وعلى رأسها مشروعى التاكسى النهرى والأتوبيس النهرى، وغياب الرؤية لديه.
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عمدة المقطم
لماذا تم تعينه اصلا ؟
اقالة المسؤول لعدم وجود رؤية له وعدم تحقيقه للانجازات المرجوة ، على اى اساس تم انتدابه من وزارة الرى ؟ وما هى انجازاته بها فى المجالات الشبيهه التى بموجبها رايتم الاستعانة به فى مجال النقل النهرى ، وهل بعودته للرى سيحقق طفرات ومعجزات ام انه موظف خامل تتدرج فى السلم الوظيفى وفقا لاقدميته دون اى معايير للكفاءة.