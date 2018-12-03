video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نورى المالكى يؤكد أهمية التنسيق مع مصر لوضع رؤية تحدد الأهداف العربية المشتركة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:15 م
نورى المالكى يؤكد أهمية التنسيق مع مصر لوضع رؤية تحدد الأهداف العربية المشتركة نورى المالكى
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون فى العراق نورى المالكى، أهمية تعزيز التعاون والعمل الثنائى مع مصر، وتكثيف آليات التنسيق من أجل وضع رؤية واضحة تحدد مسار الأهداف والمقاصد العربية المشتركة.

وذكر المكتب الاعلامى لائتلاف دولة القانون- حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء العراقية /نينا/- أن المالكى التقى اليوم /الاثنين/، السفير المصرى لدى العراق علاء موسى، حيث بحثا مستقبل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المالكى- خلال اللقاء- حرص بلاده على تجنيب المنطقة من حالة عدم الاستقرار والاستقطاب التى تشهدها حاليا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نورى المالكى يؤكد ضرورة إنهاء الصراعات والخلافات السياسية فى العراق

نورى المالكى: تحالف البناء لم يتفق على مرشح لرئاسة الوزراء العراقى

نورى المالكى

العراق

مصر

الاهداف العربيه المشتركه

العلاقات المصريه العراقيه




لا تفوتك
المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة