نقيب الصيادلة يدعو لاجتماع مجلس طارئ غدا لبحث انتخابات النقابة العامة والفرعيات

كتبت آية دعبس

دعا الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، أعضاء مجلس النقابة العامة، لعقد اجتماع طارئ، مساء غد الثلاثاء، وذلك بمقر النقابة بجاردن سيتى.

وأوضح النقيب، فى دعوته، أن الاجتماع سيناقش النظر فى العملية الانتخابية للنقابة العامة والفرعيات، والتصديق على محضر اجتماع مجلس النقابة السابق.

وكانت الجمعية العمومية العادية، التى تم عقدها الجمعة الماضية، قد فوضت مجلس النقابة العامة فى إجراءات الانتخابات، المقرر لها مارس المقبل، على مقعد النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة.