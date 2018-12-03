نقل جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق بوش في رحلة أخيرة إلى واشنطن

تقيم أسرة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب ومن عملوا معه حفل تأبين قصيرا اليوم الاثنين في قاعدة للحرس الوطني الجوي بتكساس خارج هيوستون قبل نقل نعشه في طائرة الرئاسة في رحلة أخيرة إلى واشنطن.

وسيرافق اثنان من أبنائه، هما جورج دبليو بوش ونيل بوش، جثمان الرئيس رقم 41 للولايات المتحدة في طائرة الرئاسة التي تحمل اسم طائرة "المهمة الجوية الخاصة 41" في رحلة إلى قاعدة أندروز خارج واشنطن.

وسيسجى جثمان بوش في القاعة المستديرة بالكونجرس من الاثنين حتى الأربعاء على أن تقام له في ذلك اليوم جنازة رسمية في الكاتدرائية الوطنية.

وتوفي جورج بوش الأب في منزله في هيوستون مساء يوم الجمعة بعد سبعة أشهر من وفاة زوجته باربارا. وبعد المراسم التي ستقام في واشنطن ستنظم مراسم تأبين أخرى في هيوستن يوم الخميس يعقبها دفنه في مكتبة الرئيس بوش في كولدج ستيشن بتكساس.

وشغل بوش منصب نائب الرئيس لفترتين في عهد رفيقه الجمهوري رونالد ريجان قبل أن يتولى هو الرئاسة لفترة واحدة من 1989 إلى 1993، وهي فترة شهدت نهاية الحرب الباردة وكذلك هزيمة الولايات المتحدة للجيش العراقى في حرب الخليج عام 1991