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نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:10 م
نشاط فى حركة السفن والبضائع والشاحنات بميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن الميناء يشهد نشاط فى حركة العمل اليوم الإثنين ، حيث تواجد بالميناء 123 سفينة، تراكى على الأرصفة 29 سفينة جارى تفريغهم منهم السفينة "توريس" قادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح، والسفينة "وادى العرب" قادمة من فرنسا وعلى متنها 63 ألف طن قمح، والسفينة "سيج سيمفوني" قادمة من أوكرانيا وعلى متنها 39 ألف طن ذرة ، والسفينة "اجيلوس" قادمة من روسيا وعلى متنها 55 ألف طن ذرة ، والسفينة "ايكو فروست" قادمة من سلوفانيا وعلى متنها 12 ألف طن ، والسفينة "بارانسا كاديز" قادمة من إيطاليا وعلى متنها 14 ألف طن اسفلت ، والسفينة "هومو" والسفينة "سبرينج كوزموس" وعلى متنهما 96 ألف طن فحم قادمتين من بنما وهونج كونج ، ويجرى أيضا تفريغ السفينة "لوكس أري" قادمة من الجزائر وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز ، وتواجد بالمخطاف الخارجى 30 سفينة ، وعلى المخطاف الداخلى سفن .

وأضاف الغندور أن الميناء شهد أيضا نشاطا فى حركة القطارات والشاحنات ، حيث خرج من ميناء الإسكندرية ثلاثة قطارات سكة حديد محملين ب 4500 طن قمح متجهة إلى المطاحن فى المنيا ، وكفر الشيخ ، وامبابة ، كما تم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من والى الميناء ، وبلغ مخزون الغلال بالميناء مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف طن منهم 504 ألف طن قمح .

ووجه اللواء بحرى مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من والى الميناء بشكل آمن .

 

 


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