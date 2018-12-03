video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 07:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نائب وزير الزراعة تبحث مع رئيس اتحاد "النحالين العرب" إقامة مهرجان للعسل المصرى

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 06:01 م
نائب وزير الزراعة تبحث مع رئيس اتحاد "النحالين العرب" إقامة مهرجان للعسل المصرى نائب وزير الزراعة ورئيس اتحاد النحالين العرب
كتب عز النوبى
إضافة تعليق
عقدت منى محرز ،نائب وزير الزراعة ،اجتماعا مع وفد اتحاد النحالين العرب برئاسة المحاسب فتحى بحيرى ، لبحث اقامة مهرجان العسل المصرى ، لفتح أفاق جديدة للتصدير ما يساهم فى زيادة الدخل القومى .  
 
شارك فى الإجتماع  الدكتور طارق سليمان ، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ، و المهندس ابراهيم ماضى ،  الامين العام لاتحاد النحالين العرب والدكتور محمد على حبيب ، أستاذ بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية عضو مجلس ادارة النحالين العرب ، وأكد فتحى بحيرى ، إن الفكرة تهدف لتحديد يوم لعسل النحل المصرى لما يتمتع به من سمعة عالمية خاصة 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

منى محرز: تسجيل 21 منشأة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبى

وزارة الزراعة

المحالين

البحث العلمى

تربية العسل




لا تفوتك
المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد نهاية ديسمبر

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

40 دولة يمكن زيارتها بالباسبور المصرى بلا تأشيرة.. تعرف عليها

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018".. ويتفقد الجناح المصرى وجناحى السعودية والإمارات.. وزير الدفاع فى كلمة أمام الرئيس: من يمتلك مفاتيح القوة اليوم قادر على صنع السلام

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

4 قضايا مهمة على مائدة الخطيب فى الأهلى بعد العودة من ألمانيا.. حسم المدير الفنى الجديد بين دياز وكارينيو وثالث مجهول.. تحدى الصفقات الشتوية.. الإدارات المهزوزة وعرابى وغالى وفضل.. وجلسة لرفع معنويات الفريق

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

تقارير: محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم بقائمة فرانس فوتبول

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

مؤمن زكريا يجدد عقده مع الأهلى رسمياً لمدة 3 سنوات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة