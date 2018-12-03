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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:02 م
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ميناء غرب بورسعيد يستقبل 5500 طن رخام و350 طن معدات بترولية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:20 م
ميناء غرب بورسعيد يستقبل 5500 طن رخام و350 طن معدات بترولية ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد إستقبل اليوم الإثنين السفينة MILLAC القادمة من تركيا والتى ترفع علم كومورس، ويبلغ طولها 90 متر والغاطس 7.2 متر وذلك لتفريغ 5500 طن رخام بالميناء.

كما إستقبل الميناء السفينة BF AYITA القادمة من إيطاليا والتى ترفع علم انتغوا ويبلغ طولها 145متر والغاطس 5.6 متر وذلك لتفريغ 352 طن معدات بترولية تستخدم فى حقل ظهر للغاز.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.

 

 

 

 


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