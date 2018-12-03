"مياه الأقصر": قطع الخدمة مساء الجمعة المقبل لربط المحطتين الشرقية والغربية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن قطع المياة يوم الجمعة المقبل 7 ديسمبر الجاري في الساعة الحادية عشر مساء وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت، وذلك بمركز ومدينة الأقصر وتوابعها وكذلك مركز ومدينة البياضية وتوابعها، إستكمالاً لأعمال الربط لمحطتى مياه الأقصر الشرقية والغربية على الخطوط القائمة الجديدة بشارع خالد بن الوليد ضمن مشروع تحسين المرافق بالأقصر.

وأهابت الشركة بالمواطنين والجهات الحكومية وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشاءات السياحية بتدبير إحتياجاتهم من المياه لسد العجز فى تلك الفترة، كما توفر الشركة سيارات مياه الشرب بالأماكن الحيوية ويرجى الإتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 أو 0952282406 - 01147999752 فى حال وجود أى طارئ.