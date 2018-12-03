موظفو حى المرج يبيعون فرن صاحب محل كشرى.. ونائب المحافظ يحيلهم للتحقيق

كتب سيد الخلفاوى

يشهد حى المرج أزمة كبيرة بسبب "فرن طواجن" خاصة بمحل كشرى، بعد مصادرته فى حملة إشغالات بحى المرج فى القاهرة، ضمن أحراز صادرها الحى بالحملة، والقصة بدأت عقب قيام الحى بحملة فى شهر أكتوبر الماضى، صادر خلالها عدد من الإشغالات وتم وضعها فى مخزن الإشغالات التابع للحى، كان من بينها إشغالات خاصة بمحل كشرى بشارع الترعة، وعاد صاحب المحل ليدفع غرامات المخالفة للحصول على الفرن الخاص به، ولكنه لم يجده، ليعود لرئيس الحى ليشكو له ذلك ويطالبه بالفرن الخاص به.

صاحب المشكلة يغلق المحل الخاص به

وقال يوسف شعبان، صاحب المحل، إنه فوجئ باختفاء الفرن الخاص به، رغم ذهابه للحى لدفع الغرامة المقدرة بـ300 جنيه، ليتوجه بعد ذلك إلى رئيس الحى ليشكو له ما حدث، وبعد مرات ومرات من الانتظار أمام باب رئيس الحى، حصل منه على ردود غير مقنعة، مؤكدًا على أن الفرن الخاص بمحله لم يتمكنوا من العثور عليه حتى الآن.

وأضاف شعبان، لـ"اليوم السابع"، أن بعض الموظفين عرضوا عليه أخذ فرن بديل عن الفرن الخاص به، ولكنه رفض، موضحًا أن الفرن ثمنه 17 ألف جنيه والفرن البديل قديم وثمنه لا يتعدى 5 آلاف جنيه خاصة أنه ليس من حقه، مشيرا إلى أنه أغلق المحل الخاص به بعد ضياع الفرن.

كاميرات حى المرج عطلانة

واستطرد صاحب الفرن: "بعد الدخول عدة مرات إلى رئيس الحى، أبلغنى أنه سيتم تفريغ الكاميرات الخاصة بالحى ومخازن الإشغالات من أجل الوصول إلى الفرن الخاص بالمحل، إلا أنه عاد وأخبره فى لقاء آخر أن الكاميرات الموجودة فى المخازن متعطلة منذ فترة، وسوف يتم حل المشكلة خلال أسبوع على الأكثر"، موضحا أنه حصل على كل المضبوطات والبضاعة التى تمت مصادرتها ماعدا الفرن.

من جانبه قال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه حول الموضوع للتحقيق لمعرفة من المسئول عن الإهمال الموجود، مشيرا إلى أن المشكلة قديمة وستحل فى القريب العاجل.

استبدال الفرن بآخر قديم

وأضاف فى تصريح خاص أن الفرن الخاص بصاحب المحل استبدل بآخر خلال صرف الإشغالات، وأخذه مواطن آخر بالخطأ، مشيرا إلى أن جميع الإشغالات يتم بيعها فى مزاد علنى بعد تأخر أصحابها عن دفع الغرامات فى المدة القانونية التى يحددها القانون.

حى المرج يحيل القضية للنيابة

وبدوره قال رئيس حى المرج، اللواء على عبد الله، أنه يحقق فى المشكلة وسيتم إحالة الموضوع للنيابة إذا لم يظهر الفرن الخاص بالمواطن، مشيرا إلى أن الحى كان يقوم بعمله فى مصادرة الإشغالات الموجودة بنطاق الحى.

وأضاف عبد الله، لـ"اليوم السابع"، أن أمر بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالحى ومخزن الإشغالات لمعرفة تفاصيل المشكلة، ومحاسبة المقصر، لافتا إلى أنه تواصل مع صاحب المشكلة وأكد على حلها.

وقالت مصادر، لـ"اليوم السابع"، إن بعض الموظفين باعوا الفرن الخاص بالمحل بعد دخوله المخزن فى مخالفة للقانون، ويحاولون إقناع صاحب الفرن بالحصول على بديل للتخلص من المشكلة، خاصة بعدما تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى.

فى سياق متصل قال حسام أبو غنيمة، أحد المشاركين فى هاشتاج بعنوان " رجع الفرن يا حى المرج: "لما مواطن عادى فى حى المرج فاتح محل علشان يأكل عيش وحضرتك تفضلت مشكورا ونزلت كالعادة عملت إزالة للإشغالات عشان ده شغلك، حضرتك رفعت من عند صاحب محل كشرى ده( فرن طواجن ) وتانى يوم الراجل راح دفع الغرامه عشان يستلم الفرن ويفتح محله تانى لكن المفاجأة أن الفرن مكنش موجود وتقريبا تم بيعه بره بعيد عن الحى وحضرتك معملتش حاجه للراجل ده وبسببك الراجل ده قفل محله !!!! ممكن بقا مجرد سؤال ؟!!! #الفرن_راح_فين؟!!! ..ملحوظة ثمن الفرن 17000 ألف جنيه".











