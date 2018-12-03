موجز 10 مساء.. وزيرة البيئة: مبادرة الرئيس تستهدف أفضل استغلال للموارد

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى الافتتاح الرئاسى لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية تغير المناخ ببولندا، أن تأكيد الرئيس البولندى خلال كلمته على أهمية الدمج بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) يعكس ويعزز التوجه المصرى من خلال المبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الافتتاح الرسمى لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى والذى عقد خلال الفترة من 17 الى 29 نوفمبر الماضى بشرم الشيخ، حيث استهدفت المبادرة ربط الاتفاقيات الثلاث لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وأفضل استغلال للموارد.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى الافتتاح الرئاسى لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية تغير المناخ ببولندا، أن تأكيد الرئيس البولندى خلال كلمته على أهمية الدمج بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) يعكس ويعزز التوجه المصرى من خلال المبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الافتتاح الرسمى لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى والذى عقد خلال الفترة من 17 الى 29 نوفمبر الماضى بشرم الشيخ، حيث استهدفت المبادرة ربط الاتفاقيات الثلاث لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وأفضل استغلال للموارد.

علق النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، على المواقع والصفحات التى تُسيئ للمؤسسات الوطنية، وما تمارسه صفحة "المختلط 1911" على وسائل التواصل الاجتماعى، ضد كيانات ومؤسسات وطنية.

توافد نجوم كرة القدم فى العالم على قاعة الجاردن الرئيسية، التى ستستضيف حفل جائزة الكرة الذهبية التى تمنح لأفضل لاعب فى العالم خلال العام الحالى 2018 من مجلة فرانس فوتبول، قبل الحفل المقرر إقامته فى العاشرة من مساء اليوم، فى العاصمة الفرنسية "باريس".

أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الدعوى رقم ٤٠٧٦٥ لسنة ٧٢ قضائية السابق إقامتها من كل من الدكتور عصام عبدالحميد والدكتور أحمد عبيد، والدكتور أحمد فاروق والدكتور جورج عطاالله والدكتور أحمد فاروق والدكتور صبرى الطويلة أعضاء المجلس، بطلب اعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥ والمتضمنة إيقاف الصيدلى محى الدين إبراهيم إبراهيم عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب، وإلغاء القرارات الصادرة عما اسماه الأخير الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٤ والتى تضمنت عزل أعضاء المجلس وتصعيد بعض مؤيدية ليحلو محلهم.

سلط موقع "ميرور" البريطانى الضوء على الأزمة التى تسببت فيها شركة طارق موافى، التى كانت تنتج دراجات باسم "باور اوف رود"، ونقل الموقع فى تقرير له قصة معاناة عائلة من شمال أيرلندا كانت بصدد شراء أحد دراجات الشركة لأبنها المصاب بالتوحد.

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى انتظام عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر فى يومها الثالث على التوالى واطمأنت الوزيرة إلى سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الالى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها .

أعلن المهندس نجيب ساويرس، عن قيامه بتحويل منزل الشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، إلى متحف، مطالبا كل من لديه متعلقات تختص بالفاجومى يقدمها للجائزة.

تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ، خلال ال 48 ساعة المقبلة ، ينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار خلال اليومين المقبلين كما يلى:

ينشر اليوم السابع فيديو يبرز نجاحات وزارة الداخلية في كافة المجالات الامنية من خلال الحملات الامنية المتكررة ، ويبرز الفيديو دور رجال شرطة المرافق في رفع الإشغالات من الشارع لتسيير حركة الطرق، فضلاً عن ازالة قوات الشرطة للتعديات على املاك الدولة والزراعات.

بحث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للعلاقات الدولية روحى فتوح، مع السفير المصرى لدى دولة فلسطين عصام عاشور ، آخر التطورات السياسية التى تشهدها القضية الفلسطينية، والممارسات الإسرائيلية اليومية فى الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وخاصة مشاريع تهويد المدينة المقدسة ومصادرة المزيد من الأراضى والتوسع الاستيطانى، بما يمثله من تحد صارخ للقرارات الدولية، والحصار المستمر للقطاع، ومحاولة استغلال المعاناة الإنسانية كمدخل لتكريس الانقسام وتطبيق صفقة القرن.

استقبل السفير مصطفى القونى، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، اليوم الاثنين، عساف أبو ثنين، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السعودية – المصرية بمجلس الشورى السعودي، وبرفقته وفد من أعضاء الجمعية خلال زيارتهم الحالية إلى مصر فى ألفترة من 1 – 6 ديسمبر الجارى، والتى التقى خلالها الوفد بالدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – السعودية بمجلس النواب المصري.

عقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا ، مع الدكتور هشام عرفات ، وزير النقل ، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات محاور النيل المختلفة.

وصل إلى القاهرة مساء الأحد وزير الدفاع الوطني الفريق أول ركن عوض بن عوف للمشاركة فى المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بحضور 10 وزراء دفاع لدول "السودان، الإمارات، وسلطنة عمان، والسودان وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال"، فضلا عن 7 رؤساء أركان، و7 وزراء للإنتاج الحربي من دول مختلفه.

نفت السفارة الكورية الجنوبية بالقاهرة ما تناولته العديد من الصحف ووسائل الإعلام المصرية بشأن تصدير الكلاب إلى كوريا الجنوبية لتناولها.