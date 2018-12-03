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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:16 م
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مواطن أمريكى يوجه رسالة شكر لطب الأزهر بعد إجراء عملية تقويم وتطويل للساقين

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:00 م
مواطن أمريكى يوجه رسالة شكر لطب الأزهر بعد إجراء عملية تقويم وتطويل للساقين أثناء إجراء العملية الجراحية للمواطن الأمريكى
كتب لؤى على
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فى لفتة تعكس ثقة العالم أجمع بمؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة، برئاسة فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، بعث مواطن أمريكي يعمل طبيب صيدلى، برسالة شكر للدكتور ياسر البطراوى، أستاذ جراحة العظام بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، عقب قيام الأخير بإجراء عملية جراحية ناجحة لرفع مثبتات خارجية، بعد إجراء عملية تقويم وتطويل بالساقين، بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى .
 
وأثنى المواطن الأمريكى على العملية الجراحية التى أجراها الدكتور البطراوى، مؤكدا أن الأطباء فى أمريكا أشادوا بها، كما أشاد المريض بمستوى الخدمة فى مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، مؤكدا أنها تضاهى أفضل المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية.
 
وأجرى البطراوي بعملية  تقويم و تطويل للساقيين   وصل إلى 8 سم، مما كان له أطيب الأثر فى نفس المريض خاصة وأن  المريض  تمكن  من الإلتحاق بوظيفة كان يصعب عليه الالتحاق بها قبل إجراء  العملية الجراحية  .
 
وأجري المواطن الأمريكي العملية  في مستشفي الأزهر التخصصي، وعبر عن سعادته بقدرته على ممارسة حياته بسلاسة، مشيرا إلى أنه وبعد قليل من إجراء العملية بات يمشي ويركض الآن بكل أريحيه، مؤكدا أن هذا ما يميز إجراء العمليه مع د. البطراوي، وهذا هو السبب عينه الذي دفعه للحضور لإجرائها بمصر وإجراءها علي نفقته الشخصية رغم حقه في إجراءها علي نفقة التأمين الصحي بأمريكا.
 
 
 

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