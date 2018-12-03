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مقتل وإصابة 3 فى هجوم لداعش بمحافظة كركوك العراقية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 04:09 ص
مقتل وإصابة 3 فى هجوم لداعش بمحافظة كركوك العراقية جانب من العنف فى العراق _ صورة أرشيفية
بغداد أ ش أ
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أعلن مصدر أمنى عراقى فى محافظة كركوك، مقتل شخص وإصابة اثنين أخرين فى هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابى، على قرية جنوبى المحافظة.

وقال المصدر،الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الليلة، إن عناصر من داعش شنوا اليوم هجوما على قرية كردى الناصر التابعة لناحية الرشاد جنوبى كركوك ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أثنين أخرين بجروح.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقل الإصابات إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج والجثة إلى الطب العدلي.

يذكر أن محافظة كركوك تشهد استقرار أمنى ولكنها تسجل خروقات أمنية بين فترة وأخرى تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء، فيما تقوم القوات العراقية باعتقال وقتل عناصر تنظيم "داعش" فى عمليات بحث فى مضافات التنظيم الارهابي.

 


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