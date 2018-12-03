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مصلحة الضرائب: خلال عامين المأمورية ستعد الإقرار الضريبى وإرساله للممول لمراجعته

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:05 م
مصلحة الضرائب: خلال عامين المأمورية ستعد الإقرار الضريبى وإرساله للممول لمراجعته جانب من الاجتماع
كتبت- منى ضياء
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أعلن محمد شوقي ،  رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية، أنه خلال عامين ستقوم مصلحة الضرائب بإعداد الإقرا الاليكترونى ،  وإرساله للممول لمراجعته عندما تكتمل ميكنة الإجراءات الضريبية، ووجود قاعدة بيانات كاملة الملفات الضريبية.
 
وقال شوقى، خلال ندوة عقدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ، مساء اليوم الاثنين بالاتحاد،عن كيفية التسجيل وتقديم الإقرا الضريبى اليكترونيا، أن هناك 9 القرارات الاليكترونية لضريببة الدخل، واقرار لضريبة القيمة المضافة باجمالى 10 اقرارات اليكترونية، ورقم الأعمال هو العامل المشترك بين هذه الاقرارات جميعا.
 
وأشار شوقى ،  إلى أن جميع الآلات والمعدات تعامل بسعر ضريبة قيمة مضافة مخفضة بنسبة 5% يتم ردها بمجرد تقديم الإقرا  الضريبى الكترونيا، لافتا إلى أن كافة تعاملات الممولين مع الجهات الحكومية ودخول وخروج البضائع من المنافذ الجمركية، ستكون لدى المصلحة تفاصيلها، ومع تطبيق الفاتورة الاليكترونية ستظهر التعاملات لدى المصلحة بمجرد إتمام المعاملة.
 
وأعلن شوقى  ،عن وجود تطبيق التليفون المحمول "ابليكيشن" يمكن للممول من خلاله التأكد من أن الجهة التى يتعامل معها مسجلة لدى المصلحة وتدخل ضمن منظومة الفاتورة الاليكترونية من عدمه، حتى لا يقوم بتحصيل ضريبة من الشركة دون توريدها لمصلحة الضرائب ، مشيرا الى  وجود فرق ميدانية بالمحافظات لتقديم الدعم التكنولوجى والضريبى، كما يوجد خط ساخن للدعم التكنولوجى برقم 16332 وخط ساخن  برقم 16395 لتلقى مشاكل الضرائب والرد عليها.
 
 
 

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