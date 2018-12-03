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مصر تستضيف المؤتمر الوزارى الثامن للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:01 م
مصر تستضيف المؤتمر الوزارى الثامن للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إنه تم اعتماد قرار باستضافة جمهورية مصر العربية للمؤتمر الوزارى الثامن حول"دور المرأة فى التنمية فى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاسلامى" عام 2020، لتنتقل بذلك الرئاسة من دولة بوركينا فاسو إلى جمهورية مصر العربية .

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة السابعة للمؤتمر الوزارى حول"دور المرأة فى التنمية فى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاسلامى"  الذى عقد فى واجادوجو بدولة بوركينا فاسو فى الفترة من 30 نوفمبرلـ1 ديسمبر.

وكانت الدكتورة مايا مرسى، قد شاركت ضمن وفد رسمى يمثل جمهورية مصر العربية فى حضور فعاليات المؤتمر الوزارى السابع للمرأة ببوركينا فاسو، والذى حمل هذا العام شعار "تمكين المرأة فى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاسلامى: التحديات والآفاق المستقبلية"، حيث قامت الدكتورة مايا بإلقاء كلمة مصر خلال فعاليات المؤتمر.

 
 
 

 

 


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