مصر تحصد مركزين فى أول مشاركة عالمية بالمسابقة الآسيوية للمهارات بالإمارات

كتبت – منى ضياء

حصدت مصر المركزين الخامس والسادس فى مسابقة الرسم الهندسى (الأوتوكاد)، ومسابقة التوصيلات الكهربية، على التوالى، فى أول مشاركة لها فى المسابقة الآسيوية الأولى للمهارات التى أقيمت فى إمارة أبو ظبى فى الفترة من 27 – 29 نوفمبر الماضى، حسب بيان صادر اليوم الاثنين عن اتحاد الصناعات المصرية.

وجاءت مشاركة مصر فى هذه المسابقة كضيف شرف بدعوة من المنظمة الأسيوية للمهارات ضمن 23 دولة شاركت فى المسابقة ، برعاية وإشراف المهندس محمد زكى السويدى رئيس إتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة مهارات مصر وهى المشاركة الأولى لمصر منذ اشتراكها فى المنظمة العالمية للمهارات فى عام 2014 حيث لم يسبق لمصر أن شاركت فى أى من فعاليات المنظمة.

وكان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أصدر توجيهات بأن تتولى وحدة دعم وتقديم التدريب الفنى والمهنى باتحاد الصناعات المصرية، إدارة لجنة مهارات مصر والاشتراك فى المنظمة العالمية للمهارات كممثل لمصر وكذا التنسيق والإعداد للاشتراك فى المسابقات الإقليمية والقارية والدولية.

وكانت مصر قد اشتركت فى منافستين من إجمالى 17 منافسة وذلك بمتنافسين اثنين من طلاب أكاديمية السويدى الفنية، وخبيرين فنيين وقائد فريق من نفس الأكاديمية، كما شاركت مصر كرئيس للجنة التحكيم لمسابقتين هما مسابقة الرعاية الصحية ومسابقة تصميم وصناعة الملابس.

وكان لمصر حضور مميز أشاد به المشاركون والمنظمون رغم قصر فترة التجهيز والإعداد، مقارنة بدول تسبقها فى المشاركة والإعداد والتجهيز.

وخلال فعاليات المسابقة تلقت مصر دعوة لحضور المسابقة الدولية الودية بالصين تمهيداً للإعداد للمسابقة الدولية للمهارات بكازان - روسيا 2019، كما تم الاتفاق مع القائمين على المنظمة الآسيوية للمهارات برئاسة مبارك سعيد الشامسى على إنشاء منظمة عربية للمهارات، على أن يتم دراسة إمكانية تنظيم مسابقة عربية أولى للمهارات على هامش مؤتمر الشباب القادم فى شرم الشيخ.

وأصبحت مصر عضواً زائراً بالمنظمة الآسيوية للمهارات، وحضرت جلستى الجمعية العمومية الآسيوية وكان لها حق التصويت فى احتساب النتيجة النهائية للمسابقة.

وقال اتحاد الصناعات، إن هذه النتيجة تعتبر طيبة للغاية فى ظل المشاركة الأولى لمصر، هذا إلى جانب اكتساب الفريق المصرى المشارك خبرة جديدة فى مجال المنافسات العالمية، حتى يكون اسم مصر مشاركاً فى كافة المحافل الدولية فى ظل القيادة السياسية التى تشجع وتدعى الشباب للتواجد على الساحة العالمية.