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مصرع طفلة سقطت من "بلكونة "مسكنها بالعبور

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 07:39 م
مصرع طفلة سقطت من "بلكونة "مسكنها بالعبور جثة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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لقيت طفلة مصرعها إثر اصابتها بنزيف وكسور متفرقة بعد سقوطها من بلكونة إحدى عمارات ، بمدينة العبو وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا  من العميد أسامة عبدالفتاح ، مأمور قسم شرطة العبور، يفيد مصرع الطفلة" فريدة عماد" إثر سقوطها من بلكونة عمارة بالعبور، بعد أن اختل توازنها ، تم اخطار اللواء علاء فاروق ، مدير المباحث الجنائية والعميد يحي راضي ، رئيس مباحث المديرية، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحر  المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق لاستخراج التصريح بالدفن

 

 


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