مصرع طفلة سقطت من "بلكونة "مسكنها بالعبور

القليوبية نيفين طه

لقيت طفلة مصرعها إثر اصابتها بنزيف وكسور متفرقة بعد سقوطها من بلكونة إحدى عمارات ، بمدينة العبو وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أسامة عبدالفتاح ، مأمور قسم شرطة العبور، يفيد مصرع الطفلة" فريدة عماد" إثر سقوطها من بلكونة عمارة بالعبور، بعد أن اختل توازنها ، تم اخطار اللواء علاء فاروق ، مدير المباحث الجنائية والعميد يحي راضي ، رئيس مباحث المديرية، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق لاستخراج التصريح بالدفن