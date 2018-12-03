video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 05:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"مستثمرى الطاقة": تحرير الدولار الجمركى قرار حكيم

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 05:00 ص
"مستثمرى الطاقة": تحرير الدولار الجمركى قرار حكيم محمد معيط وزير المالية
كتبت – منى ضياء
إضافة تعليق

أشاد الدكتور محمد حلمى هلال نائب رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مهندسى ومستثمرى الطاقة، بقرار وزير المالية بتحرير سعر الدولار الجمركى باستثناء السلع الاستراتيجية والوسيطة، واصفا إياه بالقرار الحكيم، لأنه من المفترض أن يتحرك سعر الدولار الجمركى للسلع الكمالية.

وقال هلال فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إن كان من المفترض صدور هذا القرار من وقت مبكر، ولكن تم تأجيله فى ظل توقعات بأن يرتفع سعر الجنيه أمام الدولار ولكن هذا لم يحدث، وبالتالى كان من الطبيعى رفع سعر الدولار الجمركى.

وأكد هلال أن ها لا يكفى لتصنيع المنتج المحلى، فلابد من استراتيجية وسياسة وطنية واضحة لتشجيع الصناعة المحلية فى مجال الصناعات الخاصة بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة.

وأشار هلال إلى أن تحرير الأسعار أداة تؤدى إلى تطبيق المعايير الدولية بشرط أن يكون هناك قيمة مضافة فى الصناعة المحلية، لافتا إلى أن الصناعة الوطنية تواجه تحديات كبيرة ولن يكون هذا القرار كافيا ولكنه جيد.

جدير بالذكر أن وزير المالية أعلن تغيير سياسة الدولار الجمركى اعتبارا من مطلع ديسمبر الجارى، حيث ستخضع السلع غير الضرورية والترفيهية لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، فى حين يتم تثبيت الدولار الجمركى بسعر 16 جنيها النسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية، والمواد الخام والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج الداخلة فى عمليات التصنيع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضرائب اتحاد الصناعات: قرار تحرير الدولار الجمركى "صائب"

اخبار الاقتصاد

اتحاد الصناعات

الدولار الجمركى

لجنة الطاقة




لا تفوتك
الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

الرئيس الفرنسي يطلب من رئيس وزرائه إجراء محادثات مع زعماء الاحتجاجات

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

وزير المالية عن تحرير "الدولار الجمركى": "المصانع المحلية كانت هتقفل"

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

موقع "الفصلة" يهين "جواز السفر المصرى" تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين والبرلمان.. يجب وضع إهانة "الباسبور" فى خانة "خيانة الوطن".. وهل غدا يهان العلم المصرى أو حتى السلام الجمهورى!!

"المختلط 1911".. أفعى تنشر أكاذيبها عبر "تويتر" لتشويه الكيانات المصرية الوطنية.. صاحب الصفحة مروان محمود يمارس من الخارج حربًا اقتصادية "قذرة" ضد المؤسسات الرياضية.. والمتضررون يطالبون بحجب رسائله

"المختلط 1911".. أفعى تنشر أكاذيبها عبر "تويتر" لتشويه الكيانات المصرية الوطنية.. صاحب الصفحة مروان محمود يمارس من الخارج حربًا اقتصادية "قذرة" ضد المؤسسات الرياضية.. والمتضررون يطالبون بحجب رسائله

جوجل تطلق تحديثا لتطبيق "بلاى ستور" يوفر واجهة أكثر بساطة

جوجل تطلق تحديثا لتطبيق "بلاى ستور" يوفر واجهة أكثر بساطة

تعرف على الفائزين بالكرة الذهبية في آخر 30 عامًا

تعرف على الفائزين بالكرة الذهبية في آخر 30 عامًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة