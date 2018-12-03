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مساعد وزير الخارجية يستقبل وفد جمعية الصداقة البرلمانية السعودية – المصرية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 06:54 م
مساعد وزير الخارجية يستقبل وفد جمعية الصداقة البرلمانية السعودية – المصرية مساعد وزير الخارجية يستقبل الوفد السعودى
كتب : أحمد جمعة
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استقبل السفير مصطفى القونى، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية،  اليوم الاثنين،  عساف أبو ثنين، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية السعودية – المصرية بمجلس الشورى السعودي، وبرفقته وفد من أعضاء الجمعية خلال زيارتهم الحالية إلى مصر فى ألفترة من 1 – 6 ديسمبر الجارى، والتى التقى خلالها الوفد بالدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – السعودية بمجلس النواب المصري.

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وتنأول اللقاء سبل دعم العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، والإعداد للزيارة المرتقبة للشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ ، رئيس مجلس الشورى السعودى إلى مصر، والمنتظر خلالها التوقيع على اتفاق دعم التعأون البرلمانى الثنائي، تأكيدا لدور الدبلوماسية البرلمانية فى تعزيز العلاقات الإستراتيجية وبرامج التعأون بين البلدين.

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كما بحث الجانبان خلال اللقاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية ألفلسطينية والوضع فى اليمن ومكافحة الإرهاب. كما قاما ببحث تطوير برامج التعأون الثنائى عبر مساهمة مصر فى تنفيذ رؤية المملكة 2030، وزيادة حجم الاستثمارات السعودية فى مصر، وإزالة العوائق أمام الصادرات المصرية للمملكة، بالإضافة إلى دعم مصر للسياسة الآنفتاحية التى تتبناها المملكة عبر تعزيز برامج التعأون ألفنى والثقافى بين البلدين.

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