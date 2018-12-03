محافظ دمياط للأنبا ماركوس: نثق فيك كقائد لشعب الكنيسة

دمياط عبده عبد البارى

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط حفل تنصيب و تجليس الأنبا ماركوس "الأسقف العام بحدائق القبة" مطران دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة ببرارى بلقاس بكنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط وذلك بحضور الأنبا بولا مطران طنطا و القمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط وعددا من الآباء والكهنة و القيادات التنفيذية بالمحافظة

وخلال مراسم التنصيب تقدمت المحافظ بخالص تهانيها للأنبا ماركوس لتوليه كرسيه الجديد مؤكدة ثقتها فى نيافته كقائد لشعب الكنيسة وذلك استكمالا لما قدمه نيافة الأنبا بيشوى الذى توفى أوائل أكتوبر الماضى

والجدير بالذكر أن نيافة الأنبا ماركوس قد دخل دير الشهيد العظيم مارمينا فى مريوط ونال الرهبة عام 1997 وصار أسقفا عاما فى 2014 وخدم فى القاهرة بحدائق القبة.