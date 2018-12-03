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استجابة لـ"اليوم السابع"..

محافظ القليوبية يعلن الانتهاء من صيانة الكهرباء بمنطقة الفيلات

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:23 ص
محافظ القليوبية يعلن الانتهاء من صيانة الكهرباء بمنطقة الفيلات عمود إنارة
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أنه وجه تعليمات لرئيس مركز ومدينة الخانكة غريب أحمد علي، لعمل الصيانة اللازمة بطريق فيلات الفلل ابتداء من سنترال الخانكة حتى مركز الشرطة، بمشاركة نائب رئيس مجلس المدينة طلال ربيع.

وأضاف المحافظ، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالمنطقة، إلى جانب عمل غسل لمحطة الطاقة الشمسية بمعرفة بلال الجباس مسئول الإنارة العامة بالمركز والمدينة، مشيرا إلى أنه سيتم إنارة المنطقة بالكامل، بعد أعمال الصيانة التى تمت أمس.

وكان قد استغاث القارئ هيثم محمد، لخبر نشر بـ "اليوم السابع" تحت عنوان "الظلام يسود منطقة فلل الدواجن بالخانكة.. والأهالى يطالبون بصيانة أعمدة الإنارة" بشركة الكهرباء فى محافظة القليوبية، بسرعة تجديد وصيانة أعمدة الإنارة وتوصيل التيار الكهربائى لإنارة شوارع منطقة فلل الدواجن، بمنطقة الخانكة، حيث يسودها الظلام الدامس، حتى أصبحت تشبه البيوت المهجورة بالرغم من وجود سكان فيها، موضحا أن إنارة الشوارع تحافظ عليهم من السرقات وتجعل الأمن والأمان يعم المنطقة، والشوارع بمجرد أن يأتى الليل يسودها الظلام ويتعثر المواطنون أثناء سيرهم فى الشارع، كما أن أعمدة الإنارة فى الشارع معطلة تماما.

وناشد الأهالى محافظ القليوبية، بالنظر لمشكلاتهم بعين الاهتمام، وصيانة الأعمدة لإنارة الشوارع، تفاديا للكوارث والمصائب التى من المؤكد أن تحدث فى الظلام الذى يسود شوارع المنطقة" .

 

 

صيانه اعمدة الكهرباء (2)
 
صيانه اعمدة الكهرباء (4)
 

 

صيانه اعمدة الكهرباء (6)
 

 

صيانه اعمدة الكهرباء (9)
 

 


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