محافظ السويس: نستهدف الكشف على 436 الف مواطن والقضاء علي فيروس سى

أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على أهمية المشاركة المجتمعية من الجميع من قبل ابناء السويس لتحقيق الوصول إلي المستهدف والكشف الطبى علي أكثر من 436 ألف مواطن بالسويس فوق الـ 18 سنة ونعلن أن السويس خالية من مرض فيروس سى.

جاء ذلك خلال الندوة الصحية التثقيفية التي نظمتها كلية الطب بجامعة السويس عن الالتهاب الكبدى لفيروس سى ضمن حملة 100 مليون صحة التي نادي بها السيد رئيس الجمهورية بمدرج كلية الأداب بمقر الجامعة حضور الدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وعمداء ووكلاء الكليات وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد كبيرشباب جامعة السويس.

وأشاد محافظ السويس بجهود جامعة السويس فى المشاركة القوية بحملة فيروس سى، مؤكدا على اهمية أن يكون هناك توصيات قوية بعد انتهاء الندوة التثقيفية التى تعقد اليوم عن الالتهاب الكبدى الفيروس سى لتعظيم دور الحملة لنجنى ثمارها من أجل صحة المصريين، مؤكدا علي كل الدعم والجهود مقدمة من المحافظة لتذليل كل العقبات التي تواجه الحملة.

وأشار المحافظ على الشباب بالاهتمام بالصحة، مؤكدا على أهمية الإستفادة من الصحة والتعليم من أجل مستقبل مشرق ضرابا مثالا للشباب بالدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس الذى يمثل الشباب، قائلا انتم شباب اليوم قادة المستقبل باذن الله، مؤكداً أن القائد هو الذى يختار نفسه بيده وعرقة وطموحه واجتهاد وإخلاصه فى العمل، وتمني المحافظ أن يقوم الشباب بأداء عمله على اكمل وجه وبكل اتقان.

أشار الدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، بان الجامعة تشارك في الحملة من خلال توفير 4 نقاط للكشف الطبى على طلاب الجامعة وذلك بكلية الطب وكلية التجارة وهندسة بترول ومبنى إدارة الجامعة.

وأضاف أن الجامعة تدعم من أجل القضاء على فيروسى سى والأمراض الغير السارية ونجاح مبادرة رئيس الجمهورية للحفاظ على صحتنا.

وقال دكتور عبد المنعم شبراوى، وكيل كلية الطب للدراساتت العليا، أن الهدف من الحملة على مستوى الجمهورية الوصول المستهدف 50 مليون مواطن ما فوق 18 سنة، مقدما الشكر لرجال الدين الاسلامى والمسيحي المشاركين فى الحملة.

واشار دكتور محمود شديد الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة السويس، إلى أعراض المرض والمجالات التى تسبب المرض وطرق الوقاية منها ، مطالبا الشباب بالبعد عن المخدرات والعلاقات الجنسية، مشيرا إلى أن هناك جهات عالمية طالبت مؤتمر اليوم بفيروس سى مصر لما تقدم الآن من جهود مكثفة لمكافحة فيروس سى، مقدما النصائح لشباب الجامعة لمواجهة المرض والاستفادة من المبادرة والمشاركة بفاعلية لنجاحه.