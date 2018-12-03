"مثلث سماوى" يزين سماء الوطن العربى فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة فجرا

تشهد سماء الوطن العربى قبل شروق شمس اليوم الإثنين 2 ديسمبر الجارى انتظام هلال القمر وكوكب الزهرة ونجم السماك الأعزل فى مثلث سماوى يشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الشرقى، وإلى جانب ذلك يرصد النجم البراق "السماك الرامح" إلى الشمال (يسار) القمر والزهرة وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، عن أنه مع مطلع ديسمبر 2018 سيكون القمر فى مرحلة هلال نهاية الشهر، فى حين يكون قرص الزهرة فى مرحلة "الهلال المتزايد" وهناك حاجة لاستخدام التلسكوب لرؤية أطوار الزهرة.

وتابع التقرير أنه وبعد هذا اليوم فإن إضاءة قرص القمر سوف تتناقص وذلك مع اقترابه إلى نقطة شروق الشمس فى بضعة ليالى مقبلة، وخلال ذلك سوف يلتقى بكوكب عطارد فى 5 و6 ديسمبر والذى سيكون قريب من وهج ضوء الصباح، وقد يساعد استخدام المنظار الثنائى العينية فى الرصد.

وأوضح التقرير: وبشكل عام فان عطارد سوف يزداد لمعانه يومًا بعد يوم، فضلاً مع ارتفاعه فى السماء مبكرًا، وبحلول منتصف شهر ديسمبر فإن الكوكب سيكون مرصودا بسماء الفجر .

وسوف يصل القمر إلى مرحلة الاقتران (المحاق) فى 7 ديسمبر وفى ذلك الوقت سيكون القمر منتقلا من سماء الفجر إلى سماء المساء.