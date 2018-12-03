مبعوث الامم المتحدة سيصل صنعاء اليوم

أ ف ب

يصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث صنعاء اليوم الإثنين، وفق ما أفاد مصدر فى الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر، الذى فضل عدم الكشف عن اسمه، إن جريفيث "سيصل إلى صنعاء ظهر اليوم الإثنين" فى إطار جهوده الساعية لعقد محادثات لتحقيق سلام فى اليمن.

وكان المتمردون الحوثيون فى اليمن أعلنوا الخميس أنهم سيشاركون هذا الأسبوع فى مفاوضات السلام في السويد التي ترعاها الأمم المتحدة، في حال "استمرار الضمانات" بخروجهم وعودتهم الى اليمن.

وأكد المصدر أن الأمم المتحدة ستعمل على الدفع باتجاه إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الطيران المدني في محادثات السلام.