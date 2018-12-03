لوحات ارشادية لذوى الاحتياجات الخاصة بالتأمين الصحى ببنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

نفذت هيئة التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف برئاسة الدكتور عصام حسنى السباعى مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى و بالتعاون المشترك مع الهيئة القبطية الانجيلية وجمعية أسرتى لحماية البيت والتنمية البشرية لوحات ارشادية لذوى الاحتياجات الخاصة ضمن مشروع نحو بناء تنمية مجتمعية دامجة للاشخاص ذوى الاعاقة فى مصر كمبادرة مجتمعية فى ظل إطار مبادرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى "عام الأشخاص ذوى الإعاقة2018"والتأكيد على حقهم فى الصحه.

وقال مدير الفرع فى بيان له اليوم الاثنين انه كتطبيق عملى لورشة لغة الاشارة التى تم عقدها بمبنى فرع بنى سويف للتأمين الصحى تم اعداد ونشر لوحات ارشادية للمرضي ذوى الاحتياجات الخاصة لارشادهم لاماكن تقديم الخدمة للوصول اليها بسهوله .

بدأ من لوحه ارشادية بمدخل مبنى الهلال للمركز الطبيه المتخصصة بأدوار المبنى والخدمات المقدمة بكل دور وكذلك باللجنه الطبيه العامة ببنى سويف لوحه ارشادية اعلى كل غرفة والخدمة المقدمه لتسهيل الوصول الى الخدمة المطلوبه لذوى الاحتياجات الخاصة وتم اعداد اللوحات .

وأضاف الدكتور السباعى أن تلك المبادرة يأتى بالتزامن مع اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة فى الثالث من ديسمبر من كل عام.

والعمل على تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة، بوصف ذلك التمكين جزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030