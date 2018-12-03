لجنة وزارية تتفقد محطات المعالجة بالإسماعيلية للتأكد من جودتها

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن المهندس أحمد صحصاح رئيس شركة مياه القناه، أن لجنة من وزارة الإسكان تفقدت اليوم محطات التل الكبير، والقصاصين، وفايد للمعالجة، من أجل تقييم مراحل الأعمال فى تلك المحطات، وتم أخذعينات والتأكد من مطابقتها وكذلك جودة السيب النهائي، بحضورالمهندس كريم صلاح مدير المكتب الفنى لوزيرالإسكان، والمهندس جمال أبوالحسن نائب رئيس جهاز الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة وسيناء والمهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيليه، والدكتورأحمد عبد الفتاح رئيس قطاع المعامل والجودة، والمهندس محمد محمود مديرالتشغيل والصيانة بالشركة، وباقى أعضاء اللجنة من وزارة الصحة، وأداره الجودة والإدارة الصحية.

وأشارالصحصاح فى بيان له اليوم، إلى أن اللجنة الوزارية أشادت بالمحطات والعاملين بها، ونجاح جميع العينات، وتواصل اللجنة أعمالها بمحطات بورسعيد، وغدا تقوم اللجنة بزيارة محطات القنطرة غرب والقنطرة شرق وأبوخليفة