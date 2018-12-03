فيديو وصور.. افتتاح جناح عمليات الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أسيوط الجامعى

أسيوط ـ محمود عجمى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على سعى الجامعة الدائم لتطوير الخدمة الطبية والصحية المقدمة لنحو 2 مليون مريض من المترددين على المستشفيات الجامعية من كافة محافظات صعيد مصر، مشيدا بما تملكه مستشفيات أسيوط الجامعى من أساتذة وأطباء وأطقم تمريض على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة والمدربين على الأساليب الطبية الحديثة، وكذلك الأجهزة الطبية المتطورة وفقا لاحتياجات المرضى بما يحقق أعلى معدلات للشفاء.

جاء ذلك خلال افتتاحه جناح عمليات الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الجامعى الرئيسى، وذلك بعد قيام عمليات الإحلال والتطوير بها، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور سعد ذكى مدير المستشفى الجامعى الرئيسي، والدكتور محمد حسن عثمان نائب مدير المستشفى الجامعى للشئون الطبية والعلاجية، والدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذى لمشروع مستشفى الإصابات و الطوارئ، والدكتور أحمد أبو الوفا رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور محمود جابر مرسى مدير إدارة الشئون الهندسية بالجامعة، والدكتور محمد حلمى المصمم المعمارى والتنفيذى للمشروع .

وتوجه الدكتور المنشاوي، عميد كلية الطب، بالشكر لرئيس الجامعة نيابة عن كافة أعضاء كلية الطب و المستشفيات الجامعية لما يوليه من اهتمام بالغ سواء على المستوى المادى أو المعنوى والذى ساهم فى حصول الكلية مؤخرا على تجديد الاعتماد للمرة الثانية من الهيئة العامة لضمان الجودة والاعتماد، هذا بالإضافة إلى كافة أعمال الإحلال و التجديد التى تشمل كافة أقسام المستشفيات وتخصصاتها ، منوها عن المستشفيات المنضمة حديثا إلى أسطول مستشفيات أسيوط الجامعى و التى منها مشروع مستشفى الإصابات و الطوارئ و مستشفى2020 لعلاج الأورام بصعيد مصر .

وأوضح الدكتور أحمد أبو الوفا، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، أن الجناح مجهز على أعلى مستوى وفقا لمعايير الصحة العالمية و مكافحة العدوى وبتعقيم كلى للأطباء والمرضى وتكييفات مركزية ، حيث يضم الجناح 5 غرف لعمليات جراحة الأنف والأذن و الحنجرة غرفتين للعمليات الصغرى ، وثلاث غرف عمليات كبرى والتى تخدم الحالات الحرجة والإصابات و الحوادث وكذلك العمليات المتقدمة فى الجراحة كزراعة القوقعة والتى أحرزت بها جامعة أسيوط تقدما ملحوظ ،إلى جانب غرفة للإفاقة وغرفتين للأطباء وغرفة للحكيمات ، مشيرا أن الجامعة تولت تمويلها ذاتيا بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه.

كما تفقد الدكتور الجمال وحدة الصيدلة الإكلينيكية للعناية المركزة وذلك لمباشرة أعمال التجهيزات فيها استعدادا لافتتاحها فى الأيام المقبلة ، والتى يقوم عملها داخل المستشفى على أساس ضبط الجرعات الخاصة بالأدوية للمرضى من الحالات الحرجة ، وذلك بما يوافق حالة المريض الصحية وملفه المرضي، وتوفير المعلومات عن الأدوية المختلفة وبدائلها .



رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح جناح عمليات الأنف و الأذن و الحنجرة



رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح جناح عمليات الأنف و الأذن و الحنجرة



رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح جناح عمليات الأنف و الأذن و الحنجرة



رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح جناح عمليات الأنف و الأذن و الحنجرة



رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح جناح عمليات الأنف و الأذن و الحنجرة



رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح جناح عمليات الأنف و الأذن و الحنجرة



رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح جناح عمليات الأنف و الأذن و الحنجرة



رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح جناح عمليات الأنف و الأذن و الحنجرة



رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح جناح عمليات الأنف و الأذن و الحنجرة



رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح جناح عمليات الأنف و الأذن و الحنجرة



رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح جناح عمليات الأنف و الأذن و الحنجرة