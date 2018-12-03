فيديو.. فى يومهم العالمى.. 10 أرقام عن ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر

هبة حسام





يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.

وفى هذا الإطار، ينشر "دوت مصر"، 10 أرقام عن ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر:

شكلت نسبة ذوى الاحتياجات الخاصة 2.61%

من إجمالى عدد سكان مصر بدءاً من عمر 5 سنوات فأكثر

تتركز أكبر نسبة لذوى الإعاقة بين من يعانون صعوبة المشى

أو صعود السلالم وتبلغ 1.43%

أقل نسبة لذوى الإعاقة بين من يعانون صعوبة التذكر

أو التركيز بـ 0.56%

بلغت نسبة ذوى الإعاقة بين الأطفال من عمر 5 إلى 17 عاما

نحو 1.50% من إجمالى عدد السكان فى تلك الفئة العمرية

بلغت نسبة ذوى الإعاقة بين الشباب (18-29 سنة)

حوالى 1.48% من إجمالى عدد السكان فى تلك الفئة العمرية

53.9% من إجمالى ذوى الإعاقة

ذكور، مقابل 46.1% إناث

25.8% هى نسبة الأمية بين ذوى الإعاقة

بدءا من عمر 10 سنوات فأكثر

5.4% من إجمالى ذوى الإعاقة

حاصلين على مؤهل جامعى فأعلى

50.8% من إجمالى ذوى الإعاقة مستفيدين

فى التأمين الصحى بدءاً من عمر 5 سنوات فأكثر

38.4% من إجمالى ذوى الإعاقة "سنوات فأكثر"

يستخدمون المحمول، و 11.9% منهم يستخدمون الحاسب الآلى