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فوز بدوى علام برئاسة مجلس أمناء مديرية التعليم بمحافظة الجيزة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:20 م
فوز بدوى علام برئاسة مجلس أمناء مديرية التعليم بمحافظة الجيزة فوز بدوى علام برئاسة مجلس أمناء مديرية التعليم بمحافظة الجيزة
كتب محمود طه حسين
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فاز بدوى علام برئاسة مجلس أمناء محافظة الجيزة، فى الانتخابات التى أجريت حيث حصل بدوى علام على رئاسة مجلس الأمناء الإجماع فى جولة الانتخابات، كما فاز بمنصب نائب رئيس المجلس حمدى عبدالفتاح.

 

وحضر الانتخابات خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وسلوى غزال مدير عام الشئون التنفيذية ومحمود الفولى وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

 

وقال بدوى علام، أن الفترة المقبلة سوف تشهد الاهتمام بالمشاركة المجتمعية وخدمة المدارس الحكومية وتقديم الدعم لمدراء المدارس بالتنسيق مع التربية والتعليم، إضافة إلى العمل على وضع حلول لمشكلة كثافات الفصول ودعم منظومة التعليم الجديدة لتحقيق النتائج المطلوبة.

 


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