فحص 35 ألف مواطن فى ثانى أيام مبادرة "100 مليون صحة" ببنى سويف

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة صحة بنى سويف، اليوم الإثنين، إن 35 ألف و569 مواطنا خضعوا للكشف على مرض فيروس سى والأمراض غير السارية، فى ثانى أيام الحملة، من بينهم 7777 مواطنا بمركز ومدينة بنى سويف، و5585 مواطنا بمركز ومدينة الفشن، و5545 مواطنا بمركز ومدينة الواسطى، و4918 مواطنا بمركز ومدينة إهناسيا، 4939 مواطنا بمركز ومدينة ببا، 2918 مواطنا بمركز ومدينة سمسطا، و4087 مواطنا بمركز ومدينة ناصر.

واصلت مديرية صحة بنى سويف، اليوم الإثنين، ولليوم الثالث على التوالى مبادرة 100 مليون صحة فى 194 نقطة تمركز بمشاركة 534 فريقا للكشف عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية والتى تستمر حتى نهاية فبراير من العام القادم والمستهدف منها مليون و764 ألف مواطن فوق 18 عاما بالمحافظة.

يُذكر أن 34 ألفا و235 مواطنا خضعوا للكشف فى أول أيام الحملة ببنى سويف.