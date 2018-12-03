video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فحص 35 ألف مواطن فى ثانى أيام مبادرة "100 مليون صحة" ببنى سويف

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:33 م
فحص 35 ألف مواطن فى ثانى أيام مبادرة "100 مليون صحة" ببنى سويف حملة فيروس سى - أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة صحة بنى سويف، اليوم الإثنين، إن 35 ألف و569 مواطنا خضعوا للكشف على مرض فيروس سى والأمراض غير السارية، فى ثانى أيام الحملة، من بينهم 7777 مواطنا بمركز ومدينة بنى سويف، و5585 مواطنا بمركز ومدينة الفشن، و5545 مواطنا بمركز ومدينة الواسطى، و4918 مواطنا بمركز ومدينة إهناسيا، 4939 مواطنا بمركز ومدينة ببا، 2918 مواطنا بمركز ومدينة سمسطا، و4087 مواطنا بمركز ومدينة ناصر.

واصلت مديرية صحة بنى سويف، اليوم الإثنين، ولليوم الثالث على التوالى مبادرة 100 مليون صحة فى 194 نقطة تمركز بمشاركة 534 فريقا للكشف عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية والتى تستمر حتى نهاية فبراير من العام القادم والمستهدف منها مليون و764 ألف مواطن فوق 18 عاما بالمحافظة.

يُذكر أن 34 ألفا و235 مواطنا خضعوا للكشف فى أول أيام الحملة ببنى سويف.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "صحة بنى سويف": تجهيز 194 نقطة تمركز لمبادرة 100 مليون صحة

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

صحة بنى سويف




لا تفوتك
الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ايدكس 2018

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ايدكس 2018

المحققون يكشفون مئات الصور الجنسية لحفيد مؤسس "الإخوان"

المحققون يكشفون مئات الصور الجنسية لحفيد مؤسس "الإخوان"

من يحمل الكرة الذهبية الليلة؟.. فرانس فوتبول تكشف عن أفضل لاعب فى العالم اليوم.. مودريتش يحلم بالثلاثية.. المونديال ودورى أبطال أوروبا يمنحان نجم ريال مدريد الأفضلية.. وترقب لترتيب محمد صلاح فى قائمة المرشحين

من يحمل الكرة الذهبية الليلة؟.. فرانس فوتبول تكشف عن أفضل لاعب فى العالم اليوم.. مودريتش يحلم بالثلاثية.. المونديال ودورى أبطال أوروبا يمنحان نجم ريال مدريد الأفضلية.. وترقب لترتيب محمد صلاح فى قائمة المرشحين

مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لـ«اليوم السابع»: ليست هناك رغبة لزيادة أسعار كروت الشحن فى الوقت الحالى ..شركات المحمول جاهزة فنيا لتقديم خدمات التليفون الأرضى ومهلة للتشغيل تجاريا

مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لـ«اليوم السابع»: ليست هناك رغبة لزيادة أسعار كروت الشحن فى الوقت الحالى ..شركات المحمول جاهزة فنيا لتقديم خدمات التليفون الأرضى ومهلة للتشغيل تجاريا

طريقة عمل فطيرة شجرة الكريسماس بالسبانخ

طريقة عمل فطيرة شجرة الكريسماس بالسبانخ

قاسم باشا يتسلح بـ"تريزيجيه" لتعميق جراح فنربخشة فى الدوري التركي

قاسم باشا يتسلح بـ"تريزيجيه" لتعميق جراح فنربخشة فى الدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة