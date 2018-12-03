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غدا.. أمطار بالسواحل الشمالية وشمال الدلتا والصغرى بالقاهرة 15 درجة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 10:55 ص
غدا.. أمطار بالسواحل الشمالية وشمال الدلتا والصغرى بالقاهرة 15 درجة درجات الحرارة
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا وعلى مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يؤدى لاضطراب الملاحة فى البحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء  بالقاهرة العظمى 21  والصغرى 15 درجة ، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة ، ومطروح العظمى 19 والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 22 والصغرى 12 درجة ، وقنا العظمى 22 والصغرى 13 درجة ، وأسوان العظمى  23  والصغرى 14 درجة.


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