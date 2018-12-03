عيادة متنقلة بمبادرة 100 مليون صحة تفحص موظفى ديوان محافظة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد ديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، تواجد عيادة متنقلة لإستقبال الموظفين والمواطنين المترددين علي المحافظة لتلقي الفحوصات الخاصة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة"، حيث تتضمن المبادرة تواجد سيارات العيادات المتنقلة في أماكن التجمعات في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

كما تواجدت العيادات المتنقلة في مختلف أنحاء المحافظة، ومنها بجوار كنيسة العذراء بمدينة الأقصر، وفي قرية البغدادي بالبياضية، وفي حاجر الضبعية بالقرنة، وفي منطقة الشخايرة بأرمنت، وأمام مجلس مدينة إسنا، وفي قرية توماس بإسنا.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، "السكر والضغط والسمنة" والتي تستمر حتي نهاية شهر يناير المقبل، فى 11 محافظة هم: "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان"، وتستهدف المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" فحص 20 مليون مواطن من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى 11 محافظات بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتى تبلغ نحو 857 نقطة مسح بإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.

من ناحية أخرى قاد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، جولات تفقدية لمقرات فحص المواطنين ضمن مبادرة الررئيس عبد الفتاح السيسي لفحص المواطنين "100 مليون صحة"، لمتابعة فحص المواطنين بسهولة ويسر داخل مقرات مدينة إسنا.

ورافق وكيل الوزارة خلال جولته بمقرات مدينة إسنا، كل من الدكتور خلف عمر مدير عام مستشفيات الأقصر، والدكتور زكريا الحداد مدير إدارة إسنا الصحية، والدكتور محمود قناوي مدير مستشفي إسنا، والدكتور أحمد محرم مسئول المبادرة بمدينة إسنا، حيث تفقدوا المقرات وفرق الفحص الثابتة بمستشفيات إسنا ومستشفي الجلدية ومستشفي الدير ومستشفي الشغب، والعيادات المتنقلة بالمدينة بالشوارع المختلفة.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، "السكر والضغط والسمنة" والتي تستمر حتي نهاية شهر يناير المقبل، فى 11 محافظة هم: "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان"، وتستهدف المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" فحص 20 مليون مواطن من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى 11 محافظات بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتى تبلغ نحو 857 نقطة مسح بإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.