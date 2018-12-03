عقاريون: توزيع أراضى خلال العامين الماضيين تتجاوز ما تم طرحه خلال 10 سنوات

كتب هانى الحوتى

استعرضت الجلسة الثانية، فى اليوم الثانى من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس فرص وتحديات 2019 الذى تنظمه المال جى تي، التحديات التى واجهت القطاع العقارى خلال 2018 ، والتى استطاعت الشركات رغم وجودها تحقيق مبيعات جيدة فاقت العام الماضى، وكذلك أهم سمات العام بإطلاق العديد من المشروعات فى مختلف المدن ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والتى استحوذت على أكبر كم من المشروعات الجديدة خلال العام.

كما ناقشت الجلسة التى أدارتها بدور إبراهيم ، رئيس قسم العقارات بجريدة المال رؤية المطورين حول الفرص المتاحة فى السوق والتحديات التى تواجههم وتوقعاتهم خلال 2019 وحركة الأسعار ورؤيتهم لدخول شركات جديدة إلى السوق وكذلك مطالبهم من الحكومة ورصد المشروعات الجديدة التى تسعى الشركات نحو تنفيذها.

ودارت محاور الجلسة حول الصعوبات والتحديات خلال 2018 ومدى تأثر المبيعات المتوقعة بظهور شركات جديدة ، وهل تأثرت مبيعات الشركات فى الساحل الشمالى بطرح أبراج العلمين الجديدة، فضلا عن وجود رؤية تحليلية للسوق فى 2019، وهل هناك ارتفاعات سعرية مرتقبة، علاوة على إمكانية فلترة السوق من بعض الشركات التى ظهرت حديثا، خاصة بالعاصمة الإدارية، فضلا عن تطوير الآليات التسويقية، وهل هو مطلوب حاليًا مع اتساع قاعدة المنافسة وطرح مشروعات أكثر خلال 2019، وعرض الملامح الاستثمارية لتوجهات المشاركين.

وتحدث خلال الجلسة الدكتور أحمد شلبي، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، وأحمد طه منصور الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمراني، وأشرف عز الدين - العضو المنتدب لكايرو فستيفال سيتي، والمهندس أمجد حسنين الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب، والمهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذى لشركة DMG - Mountain View.

وقال المهندس إيمن إسماعيل إن عام 2018 فاصلة فى القطاع العقاري، مشيرا إلى أنه العقارات شهدت تغيرا جذريا وذلك من خلال طرح الأراضي، ما أسهم فى دخول شركات عقارية جديدة.

ولفت إلى أن عامى 2017 و2018 شهدا طرح أراض بحجم الذى طرح خلال السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى أن أكبر شركة العقارية لا تستحوذ على أكثر من 2% من السوق العقارية وهو ما يسمح للمنافسة بقوة بين المطورين.

وأشار إلى أن القطاع العقارى يحتاج إلى تنظيم مثل ما يحدث مع شركات المقاولات من جانب اتحاد مقاولى التشييد والبناء، مؤكدًا أنه يمثل 10% من الناتج القومى المصرى

وأضاف أن الجهات التمويلية لا تقوم بتمويل الشركات العقارية، مشيرًا إلى السنوات الأربع القادمة ستشهد تراجع شركات عقارية وتقدم كيانات أخرى، مؤكدًا أن هناك مبالغة فى مدة تقسيط الوحدات السكنية من جانب المطورين العقاريين.

وقال الدكتور أحمد شلبى إن 2018 شهد نوعًا جديدًا من التطور بدخول كيانات جديدة فى السوق العقارية وأن نزول الدولة كمنافس للشركات أدى إلى زيادة المنافسة ورفع الأعباء على المواطن وضعف قدرته الشرائية.

وأضاف أن النصف الأول من 2018 كان إيجابيًا لبعض الشركات ثم حدث نوع من التباطؤ فى النصف الآخر، وتراجعت النسبة المستهدفة لكثير من الشركات.

ولفت إلى أن تنظيم السوق لا يعنى وجود شركات جديدة ولكن وجود ضوابط تحكم وجود هذه الشركات، لتتأكد من أن القائمين على الشركة لديهم الخبرة الكافية للنزول إلى السوق.

وقال المهندس أمجد حسنين إنه لا يوجد تباطؤ فى المبيعات العقارية خلال العام الحالى مقارنة بالعام الماضي، مضيفًا أن منافسة الوزارة فى الإسكان الفاخر للمطورين غير عادلة، مؤكدًا أن دور الحكومة تنظيم السوق العقارية و التركيز فى تنفيذ الوحدات الاقتصادية فقط.

وقال إن تنفيذ وزارة الإسكان للمشروعات الفاخرة أدى إلى عزوف المطورين العقاريين عن شراء الأراضى فى العلمين الحديدة والمنصورة الجديدة، ولفت إلى أن منافسة الوزارة تعمل على خروج الشركات المتوسطة من السوق، مؤكدًا أن العام المقبل ستكون السنة الفارقة فى القطاع العقارى.

وقال أحمد منصور إن زيادة أسعار المحروقات خلال النصف الأول من العام الحالى أثرت على مبيعات القطاع، مشيرًا إلى أن الشركات العقارية الجديدة سيكون لها دور كبير خلال العام المقبل، مشيرًا إلى ان هناك منافسة

وقال أشرف عز الدين إنه لابد من النظر إلى عدد الوحدات لكل شركة لقياس مدى نجاحها وليست الأسعار المطروحة للوحدات.

وأضاف أنه عندما دخلت الحكومة فى مناطق جديدة كالعلمين والمنصورة الجديدة نافست الشركات الكبيرة فى السوق العقارية، فى المقابل لم تخفض تلك الشركات أسعار الوحدات لتدخل فى المنافسة ولكن احتفظت بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن 2019 سيكون ناجحا لبعض الشركات الجديدة فى السوق العقاري، ولكن البعض سيبدأ بالبحث عن مصادر جديدة للتمويل ليكونوا قادرين على الاستمرار فى المنافسة، لافتا إلى أن شركته حققت مبيعات كبيرة فى الجزء الإدارى لضعف المنافسة فيه على عكس الجزء السكنى.

ويجمع المؤتمر الخامس للرؤساء التنفيذيين CEOs THOUGHTS قيادات كبرى الشركات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى فى قطاعات سوق المال والصناعة والبنوك والعقارات والتجارة وغيرها، على المستويين المحلى والإقليمى للكشف عن رؤيتهم لبيئة الأعمال خلال 2019 واستعراض الفرص والتحديات بعد سلسلة الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة الفترة الماضية.

ويكشف المؤتمر عن التقرير السنوى الخامس لمؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين فى الاقتصاد المصري، والذى تصدره جريدة المال كل عام، وتشارك فيه قيادات نحو 300 شركة تنتمى إلى 10 قطاعات رئيسية.