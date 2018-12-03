طلاب يدعمون مبادرة الرئيس بمسيرة وحملة دعائية بقرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ _ محمد سليمان

نظمت مدرسة زكريا محمد شتا للتعليم الأساسى بسد خميس بإدارة سيدى سالم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ زيارة ميدانية للوحدة الصحية بسد خميس لمشاركة فى حملة الرئيس 100مليون صحة رافعين علم مصر ، ولافتات تحث المواطنين على الخروج للتحليل والاطمئنان على صحتهم.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالمشاركة فى الحملة بندوات ولقاءات، وحصص إرشادية.

وتقدم مصطفى السلمونى الأخصائي الإجتماعى بالمدرسة ،مسيرة الطلاب عقب اليوم الدراسي،و طافت شوارع القرية، وتمركز الطلاب فى وحدة طب الأسرة بالقرية رافعين لافتات إرشادية عن الحملة،وبمشاركة حلمى رداد مدير المدرسة، ومحمد فتحى نائب المدير، وزينب بسيوني، الاخصائى الاجتماعى الأول، وايمان حميدو، الاخصائى النفسي، ومحمد عبد اللطيف، ومحمود الناعم، اخصائى مكتبات، وسعد عصمت عبد اللاه رئيس الوحدة المحلية بسد خميس، والدكتور فتوح منصور، مدير الإدارة الصحية بسيدى سالم، والدكتور محمد حسن الطراوى مدير الوحدة الصحية بسد خميس ومشاركة الأهالي.