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طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 08:00 ص
طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارًا بارد ليلاً، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14       21

شبين الكوم 13 21

طنطا 14 20

دمنهور 13       20

الإسكندرية 14 21      

بلطيم 14 21  

مطروح 11 20 

السلوم 11 20 

سيوة 07 20   

بورسعيد 16 22

دمياط 14 22

الزقازيق 13 23

الإسماعلية 10 22

السويس 11 22

العريش 11 22 

رفح 12 21    

رأس سدر 14 23        

نخل 05 20    

نويبع 18 24   

طابا 14 21    

كاترين 05 16 

الطور 12 24   

شرم الشيخ 18 25      

الغردقة 15 25 

مرسى علم 16 23       

الفيوم 13 22  

بنى سويف 12 22       

المنيا 08 21    

أسيوط 09 19 

سوهاج 09 22 

قنا 10 23      

الأقصر 10 24 

أسوان 11 24  

أبوسمبل 12 24 

الوادي الجديد 10 23   

شلاتين 19 24 

أبورماد 20 24 

رأس حدربة 20 23      

حلايب 21 23

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 33

المدينة 18 31  

الرياض 12 25 

المنامة 21 25   

أبوظبي 20 28 

الدوحة 20 27 

الكويت 13 23

دمشق 09 16  

بيروت 17 24  

عمان 08 17  

القدس 10 17 

غزة 15 23     

بغداد 12 20   

مسقط 22 28 

صنعاء 07 24  

الخرطوم 18 34 

طرابلس 13 19

تونس 12 20  

الجزائر 11 20

الرباط 11 22  

نواكشوط 17 31  

      

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 11    

اسطنبول 09 13         

إسلام آباد 08   23

نيودلهي 11 26 

جاكرتا 25 32 

بكين -03 08

كوالامبور 24 31        

طوكيو 13 17  

أثينا 06 15    

روما 10 16    

باريس 09 14  

مدريد 03 12  

برلين 03 12   

لندن 04 12   

مونتريال -07 4

موسكو -07 -05      

نيويورك 02 14 

واشنطن 04 16

 

 


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