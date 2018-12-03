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ضبط 971 مخالفة مرورية متنوعة فى القليوبية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:08 م
ضبط 971 مخالفة مرورية متنوعة فى القليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 971 مخالفة مرورية.
 
 
وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 971 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و134 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 15900 جنيه وسحب 36 دراجة نارية وحجز 27 دراجة.

 

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 26 رخصة وتحصيل 2750 جنيها غرامة .

 


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