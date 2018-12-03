ضبط 971 مخالفة مرورية متنوعة فى القليوبية

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 971 مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 971 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و134 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 15900 جنيه وسحب 36 دراجة نارية وحجز 27 دراجة.