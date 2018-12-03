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الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:02 م
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ضبط 800 مخالفة مرورية و20 دراجة بخارية خلال حملات مرورية بقنا

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 01:22 م
ضبط 800 مخالفة مرورية و20 دراجة بخارية خلال حملات مرورية بقنا حملة مرورية- أرشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت الإدارة العامة لمرور قنا، من شن حملات مرورية مكبرة على عدد من الميادين العامة بالمحافظة، فى إطار إعادة الإنضباط المرورى للشارع القنائى وتفعيل القانون وضبط المخالفين.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً يفيد بشن حملات مرورية مكبرة بعدد من ميادين المحافظة، أسفرت عن ضبط 800 مخالفة مرورية، و20 دراجة بخارية بدون لوحات، وسائقين لتعاطية المواد المخدرة أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، بكافة الوقائع وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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