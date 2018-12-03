ضبط 6 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وتنفيذ 289 حكم قضائى بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، لضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث من ضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية، و4 قضايا مخدرات، وسلاحين أبيض.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 289 حكم قضائي، بينهم 3 أحكام بالسجن المؤبد، وضبط 3 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار، و 15 مسجل خطر.

وأجرت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية، أسفرت عن ضبط 3 أسلحة بيضاء، وقضيتين مخدرات و3 أسلحة نارية.

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 28 حكم جزئى و11 حكم غرامة، 6 أحكام مستأنف، وحكم جنائى، بالإضافة إلى ضبط 5 مسجلين خطر، وإزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق.

كما أسفرت حملة بشارع الملك فيصل بالهرم، عن ضبط 5 مشتبه بهم، وضبط عدد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء وهاربين من تنفيذ أحكام، وإزالة ورفع عدد من الإشغالات.

كما واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية بقطاع أكتوبر، وتم ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة، وإعادة الإنضباط للميادين والشوارع برفع مخالفات التعدي وإشغال الطريق.