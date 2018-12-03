ضبط 5 أشخاص هاربين فى قضايا ضرب وحريق عمد وسرقة بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية، القبض على 5 أشخاص هاربين من تنفيذ قرار النيابة العامة بضبطهم بقضايا ضرب وسرقه وحريق عمد، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، اخطارا من العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط المباحث بضبط الهاربين من تنفيذ قرار النيابة العامة بضبطهم، وأسفرت الحملة عن ضبط المدعو "م. ا" 23 سنة عاطل، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 23439 لسنة 2018م جنح مركز شبين القناطر مشاجرة وإحداث عاهة، تحرر عن ضبطه المحضر رقم 11 أحوال المركز.

و"جرجس ا ر" 34 سنة، عاطل، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1989 لسنة 2017م ادارى مركز الخانكة – ضرب أفضى لموت وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 58 أحوال المركز.

و"أحمد. م. ن" 35 سنة عاطل، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1972 لسنة 2018م جنح مركز بنها – مشاجرة، و"محمد. ع" 27 سنة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1243 لسنة 2018م إدارى مركز طوخ – حريق عمد، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 14 أحوال المركز، و"أحمد. ع" 23 سنة، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 34511 لسنة 2018م جنح مركز طوخ – سرقة، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 15 أحوال المركز، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.