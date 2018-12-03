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ضبط موظف بحوزته أقراص ترامادول وسلاح أبيض فى الفيوم

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:15 م
ضبط موظف بحوزته أقراص ترامادول وسلاح أبيض فى الفيوم أقراص مخدرة - صورة أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط موظف يستقل سيارة ملاكى وبحوزته كمية من أقراص الترامادول وسلاح أبيض، وأقر بحيازته الترامادول بقصد التعاطى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من خدمة تأمين طريق القاهرة الفيوم، يفيد بضبط "ع أ" 40 سنة موظف بسجل مدنى سنورس، وبحوزته خنجر معدنى بيد خشبية، و35 قرصا مخدرا من الترامادول ومبلغ مالى يقدر بـ 21 ألف و360 جنيه مصرى، وأقر فى محضر الشرطة بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى وملكيته للسلاح والمبلغ المالى، وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 32337 لسنة 2018 جنح مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


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