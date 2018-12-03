صو.. سواتر ترابية حول برك الصرف الصحى بمدينة الخارجة تحسبا للفيضان

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تستكمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد أعمال إقامة سواتر ترابية حول بركة الصرف الرئيسية شرق مدينة الخارجة، وذلك بهدف تأمينها ضد ارتفاع منسوب المياه فى فصل الشتاء، مؤكدا أن عملية تأمين البركة تتم من خلال إقامة سواتر ترابية مرتفعة، وتأمين الجسور التى تقع حول البركة، خاصة الواقعة بالقرب من زراعات المواطنين.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة فى بيان له، إن العمل يجرى بالتنسيق بين قطاع الرى بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز الخارجة لتأمين كافة النقاط التى يرتفع بها منسوب المياه وعمل مسار وتحويلات داخلية للمياه لضمان عدم زحفها على المناطق الزراعية.

وأوضح الطماوى انه يتم أيضا استكمال السواتر الترابيه لمياه الصرف الصحى بمزرعة عين حميد تحسبا حال ازدياد المياه فى فصل الشتاء وحماية لزراعات الاهالى وتم تحويل المياة للمصرف العمومى الخاص بالوحدة المحلية تحت اشراف المهندس ناصر طه مدير محطة المعالجة والمهندس مرزوق سيد محمد نائب رئيس المركز.

سواتر ترابية حول برك الصرف الصحى بمدينة الخارجة (1)



سواتر ترابية حول برك الصرف الصحى بمدينة الخارجة (2)



سواتر ترابية حول برك الصرف الصحى بمدينة الخارجة (3)



سواتر ترابية حول برك الصرف الصحى بمدينة الخارجة (4)



سواتر ترابية حول برك الصرف الصحى بمدينة الخارجة (5)



سواتر ترابية حول برك الصرف الصحى بمدينة الخارجة (6)



سواتر ترابية حول برك الصرف الصحى بمدينة الخارجة (7)