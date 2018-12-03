video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. نواب البرلمان ورجال الشرطة يفحصون أنفسهم بمدينة إسنا جنوبى الأقصر

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 03:21 م
صور.. نواب البرلمان ورجال الشرطة يفحصون أنفسهم بمدينة إسنا جنوبى الأقصر النائب خالد مجاهد خلال فحصه بالمبادرة
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

توافد نواب البرلمان بمدينة إسنا ورجال الشرطة على مقرات الفحص فى جنوبى محافظة الأقصر، وذلك لفحص أنفسهم ضمن مبادرة 100 مليون صحة، والتى انطلقت يوم 1 ديسمبر الجارى وتستمر حتى نهاية يناير المقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وخضع للفحص ضمن المبادرة جنوبى الأقصر، كل من النائب خالد عبد المنعم مجاهد، والنائب عبد الرازق الزنط، والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، ورئيس وقيادات وحدة مرور إسنا، والدكتور أحمد إسماعيل رئيس لجنة 100 مليون صحة بإسنا، والدكتور أحمد محرم من إدارة إسنا الصحية.

وكانت انطلقت من محافظة الأقصر السبت الموافق 1 ديسمبر 2018، مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية " الضغط والسكر والسمنة"، وبادر محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، بإجراء التحليل الطبى داخل نقطة المسح للفرق المتنقلة داخل مجلس مدينة إسنا كمبادرة منه لحث وتشجيع الأهالى على القيام بالتحليل والكشف، وذلك للإطمئنان على سلامتهم كما تم التحليل لجميع العاملين بمجلس مدينة إسنا.

 

نواب البرلمان ورجال الشرطة يفحصون أنفسهم بمدينة إسنا جنوبي الأقصر (1)
نواب البرلمان ورجال الشرطة يفحصون أنفسهم بمدينة إسنا جنوبي الأقصر 

 

نواب البرلمان ورجال الشرطة يفحصون أنفسهم بمدينة إسنا جنوبي الأقصر (2)

جانب من التحليل لقيادات الشرطة جنوبى الاقصر

نواب البرلمان ورجال الشرطة يفحصون أنفسهم بمدينة إسنا جنوبي الأقصر (3)

النائب عبد الرازق الزنط خلال الفحص بمجلس المدينة

نواب البرلمان ورجال الشرطة يفحصون أنفسهم بمدينة إسنا جنوبي الأقصر (4)

مدير الادارة الصحية يتابع توافد المواطنين

نواب البرلمان ورجال الشرطة يفحصون أنفسهم بمدينة إسنا جنوبي الأقصر (5)

جولة قيادات الصحة على مقرات فحص المواطنين

نواب البرلمان ورجال الشرطة يفحصون أنفسهم بمدينة إسنا جنوبي الأقصر (6)

سحب العينات وقياس الضغط لرئيس مرور اسنا

 

نواب البرلمان ورجال الشرطة يفحصون أنفسهم بمدينة إسنا جنوبي الأقصر (7)

رئيس المدينو نائب البرلمان خلال الفحص بالمبادرة

 

نواب البرلمان ورجال الشرطة يفحصون أنفسهم بمدينة إسنا جنوبي الأقصر (8)

استمرار مبادرة 100 مليون صحة باسنا

نواب البرلمان ورجال الشرطة يفحصون أنفسهم بمدينة إسنا جنوبي الأقصر (9)

نواب البرلمان يخضعون للفحص بالاقصر

نواب البرلمان ورجال الشرطة يفحصون أنفسهم بمدينة إسنا جنوبي الأقصر (10)

 النائب خالد مجاهد خلال فحصه بالمبادرة

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. إقبال كبير من أهالى القرى فى اليوم الثالث بمبادرة 100 مليون صحة بالأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

مبادرة 100 مليون صحة

اخبار مصر

وزارة الصحة

اخبار المحافظات

نواب البرلمان بالاقصر

الرئيس السيسي




لا تفوتك
الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ايدكس 2018

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ايدكس 2018

المحققون يكشفون مئات الصور الجنسية لحفيد مؤسس "الإخوان"

المحققون يكشفون مئات الصور الجنسية لحفيد مؤسس "الإخوان"

من يحمل الكرة الذهبية الليلة؟.. فرانس فوتبول تكشف عن أفضل لاعب فى العالم اليوم.. مودريتش يحلم بالثلاثية.. المونديال ودورى أبطال أوروبا يمنحان نجم ريال مدريد الأفضلية.. وترقب لترتيب محمد صلاح فى قائمة المرشحين

من يحمل الكرة الذهبية الليلة؟.. فرانس فوتبول تكشف عن أفضل لاعب فى العالم اليوم.. مودريتش يحلم بالثلاثية.. المونديال ودورى أبطال أوروبا يمنحان نجم ريال مدريد الأفضلية.. وترقب لترتيب محمد صلاح فى قائمة المرشحين

مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لـ«اليوم السابع»: ليست هناك رغبة لزيادة أسعار كروت الشحن فى الوقت الحالى ..شركات المحمول جاهزة فنيا لتقديم خدمات التليفون الأرضى ومهلة للتشغيل تجاريا

مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لـ«اليوم السابع»: ليست هناك رغبة لزيادة أسعار كروت الشحن فى الوقت الحالى ..شركات المحمول جاهزة فنيا لتقديم خدمات التليفون الأرضى ومهلة للتشغيل تجاريا

طريقة عمل فطيرة شجرة الكريسماس بالسبانخ

طريقة عمل فطيرة شجرة الكريسماس بالسبانخ

قاسم باشا يتسلح بـ"تريزيجيه" لتعميق جراح فنربخشة فى الدوري التركي

قاسم باشا يتسلح بـ"تريزيجيه" لتعميق جراح فنربخشة فى الدوري التركي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة