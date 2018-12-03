صور.. نواب البرلمان ورجال الشرطة يفحصون أنفسهم بمدينة إسنا جنوبى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

توافد نواب البرلمان بمدينة إسنا ورجال الشرطة على مقرات الفحص فى جنوبى محافظة الأقصر، وذلك لفحص أنفسهم ضمن مبادرة 100 مليون صحة، والتى انطلقت يوم 1 ديسمبر الجارى وتستمر حتى نهاية يناير المقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وخضع للفحص ضمن المبادرة جنوبى الأقصر، كل من النائب خالد عبد المنعم مجاهد، والنائب عبد الرازق الزنط، والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، ورئيس وقيادات وحدة مرور إسنا، والدكتور أحمد إسماعيل رئيس لجنة 100 مليون صحة بإسنا، والدكتور أحمد محرم من إدارة إسنا الصحية.

وكانت انطلقت من محافظة الأقصر السبت الموافق 1 ديسمبر 2018، مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية " الضغط والسكر والسمنة"، وبادر محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، بإجراء التحليل الطبى داخل نقطة المسح للفرق المتنقلة داخل مجلس مدينة إسنا كمبادرة منه لحث وتشجيع الأهالى على القيام بالتحليل والكشف، وذلك للإطمئنان على سلامتهم كما تم التحليل لجميع العاملين بمجلس مدينة إسنا.



نواب البرلمان ورجال الشرطة يفحصون أنفسهم بمدينة إسنا جنوبي الأقصر

جانب من التحليل لقيادات الشرطة جنوبى الاقصر

النائب عبد الرازق الزنط خلال الفحص بمجلس المدينة

مدير الادارة الصحية يتابع توافد المواطنين

جولة قيادات الصحة على مقرات فحص المواطنين

سحب العينات وقياس الضغط لرئيس مرور اسنا

رئيس المدينو نائب البرلمان خلال الفحص بالمبادرة

استمرار مبادرة 100 مليون صحة باسنا

نواب البرلمان يخضعون للفحص بالاقصر