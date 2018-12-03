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صور.. شباب زفتى بالغربية يزينون جدران المدينة بالشخصيات التاريخية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 06:00 ص
صور.. شباب زفتى بالغربية يزينون جدران المدينة بالشخصيات التاريخية رسم الشخصيات التاريخية على جدران محافظة الغربية
الغربيه - محمد طارق
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أجرى شباب مدينة زفتى أعمال تطوير تطوعية لمدخل مدينة زفتى بالجهود الذاتية، بحيث شنوا حملات تنظيف لمداخل المدينة وجدرانها من خلال رسومات لشخصيات تاريخيه.

وقال إبراهيم علام أحد الشباب: مازال العمل جارى من أيادى بيضاء فى حب بلدهم بحيث شنوا حملات توعية بنظافة الشوارع داخل المدينة، ثم انطلقت الحملة بمدخل المدينة الجنوبى باتجاه القاهرة وبركة السبع، حيث لمسات التطوير بدأت تنير المكان من دهان للكوبرى الحديد وبناء للأسوار المتهالكة وزراعة للأشجار وتركيب لافتة باسم المدينة أعلى الكوبرى وتركيب عمود إنارة جديد، وبناء حوض زرع.

وأضاف أحمد الرسام أنه رسم جداريات بشخصيات تاريخية أثرت فى تاريخ زفتى، حتى يرى جميع زوار المدينه مظهر حضارى فى استقبالهم يعبر عن مدينة زفتى، بدلا من مقلب القمامة.

 

 

الشباب يقومون بزراعة الاشجار
الشباب يقومون بزراعة الاشجار

 

جانب من أعمال تطوير مدخل مدينة زفتي
جانب من أعمال تطوير مدخل مدينة زفتي

 

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال

 

رسم الشخصيات التاريخيه على جدران مدخل المدينه
رسم الشخصيات التاريخيه على جدران مدخل المدينه

 

مدخل المدينه بعد التطوير
مدخل المدينه بعد التطوير

 


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