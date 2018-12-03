صور.. السيطرة على حريق بمصنع مراتب بطوخ دون خسائر فى الأرواح

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب بمصنع للمراتب بقرية كفر منصور بطوخ بمحافظة القليوبية، من خلال الدفع بـ 3 سيارات للإطفاء.

وأكد محمد خيرى عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ، أنه فور تلقيه بلاغ بنشوب حريق بمصنع مراتب اسفنجية عشوائى بناحية كفر منصور، على الفور تم إبلاغ قوات الدفاع المدني والدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وعدم الامتداد للمنازل المجاورة.

وأوضح رئيس مدينة طوخ، أن الحريق تسبب في احتراق 100 مرتبة تقريبا، و2 ماكينة خياطة، وبعض المستلزمات المستخدمة في التصنيع وعدم وجود خسائر في الأرواح البشرية.



























