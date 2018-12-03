صور.. الجيش الأمريكى يعزز تواجده على الحدود بدوريات مسلحة لمنع المهاجرين

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

عززت القوات الأمريكية تواجدها بدوريات مسلحة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك باستخدام الأسلاك الشائكة، وانتشار مكثف للعناصر الأمنية، فى الوقت الذى يحاول مئات المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين يسعون لطلب اللجوء فى الولايات المتحدة.

وأظهرت صورا بثتها وكالة رويترز للأنباء، الانتشار الكثيف لقوات الأمن ودوريات أمنية على الحدود الأمريكية المكسيكية، وبمحيط الجدار الذى تقيمه الولايات المتحدة مع المكسيك.

وكان قائد كبير فى الجيش الأمريكى، قال إن القوات ستنتشر، لتعزيز جهود الرئيس دونالد ترامب لتأمين الحدود مع المكسيك للمساعدة فى وقف تدفق المهاجرين.

وقال الجنرال تيرينس أوشونيسى قائد القيادة الشمالية بالجيش الأمريكى فى مؤتمر صحفى فى واشنطن "أعتقد أن الرئيس قال بوضوح إن أمن الحدود قضية أمن قومى".

وكان وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس أجاز الأسبوع الماضى استخدام القوات وغيرها من الموارد العسكرية عند الحدود الأمريكية المكسيكية.



القوات الامريكية على الحدود



القوات المكسيكية تحتجز عددا من المهاجرين



دوريات الجيش الأمريكى