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صور .. استقبال شعبى بالمزمار والأعلام للبطل المصرى محمد شعبان فى الدقهلية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 09:21 م
صور .. استقبال شعبى بالمزمار والأعلام للبطل المصرى محمد شعبان فى الدقهلية
كتب - محمد سعد
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استقبل أهالى مدينة بلقاس وقرية المعصرة بالدقهلية، مساء اليوم الاثنين، البطل المصرى محمد شعبان الذى حصل على المركز الثالث على مستوى العالم فى بطولة كمال الأجسام التى أقيمت الأسبوع الماضى بالعاصمة الرومانية.

وحرص والد اللاعب النجم محمد شعبان وأهل قريته المعصرة وأهل مدينة بلقاس باستقباله على مدخل المدينة الرئيسى بالأعلام وصور البطل وسط الطبل والمزمار. بحضور جماهيرى وشعبى كبير أسعد اللاعب محمد شعبان بعد أن وصل إلى مطار القاهرة صباح اليوم فى هدوء وتجاهل تام.

وحقق الشاب المصرى محمد شعبان الامبابى فوزا كبيرا حينما حقق المركز الثالث على مستوى محترفى كمال الأجسام فى البطولة التى شهدتها العاصمة الرومانية، والتى ضمت مشاركه 23 لاعبا محترفا من ألمانيا وبلجيكا وصربيا وليتوانيا وأمريكا وإيطاليا ورومانيا وروسيا وأسبانيا وإيران.

وكان البطل المصرى محمد شعبان هو المشارك العربى الوحيد، و حقق إنجازاً كبيراً فى 21 يوليو من العام الحالى، حيث شارك فى بطولة المحترفين للوزن المفتوح بأسبانيا بالمركز الخامس.

 
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