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صور.. أمطار غزيرة فى الإسكندرية والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 12:30 م
صور.. أمطار غزيرة فى الإسكندرية والمحافظة ترفع درجة الاستعداد امطار غزيرة على الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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ألقت شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، الاثنين، هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق متفرقة من المحافظة مع انخفاض فى درجات الحرارة.

من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها منذ بداية موسم الشتاء وحتى الانتهاء منه، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة وجميع الغرف الفرعية بالأحياء والجهات المعنية منعقدة على مدار الـ24 ساعة لتلقى أية شكاوى خاصة بالأمطار.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة والتعاون المثمر من كافة المسئولين لمواجهة النوات السابقة والعمل على قدم وساق والتواجد بالشارع طوال فترة الأمطار لتلافى أية مشكلات قد تحدث فى الحال.

 
امطار غزيرة على الاسكندرية (1)
 

امطار غزيرة على الاسكندرية (2)
 
امطار غزيرة على الاسكندرية (3)
 

امطار غزيرة على الاسكندرية (4)
 

امطار غزيرة على الاسكندرية (5)
 

امطار غزيرة على الاسكندرية (6)
 

امطار غزيرة على الاسكندرية (7)
 

 


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